Lucía de la Cruz descartó que vaya a ser la madrina de la boda de Luisito Caycho en España y aseguró que no respaldará el matrimonio, pues afirmó que el popular ‘Chamaco’ aún le debe dinero.

“ No seré madrina de nada, yo voy a impedir esa boda y es que él me debe plata. Luisito me tiene que pasar una manutención, es por obligación y nunca lo llegó a hacer, y él lo sabe ”, manifestó la artista a Trome.

“ Ya le he dicho que más le vale que ahorre varios miles de euros, en vez de gastar en hacer una fiesta, porque me tiene que dar sí o sí ”, agregó.

En septiembre de 2025, Lucía de la Cruz reapareció en el programa Todo se filtra para pronunciarse sobre la polémica surgida después de que su hijo, Christian Wong, asegurara en ese mismo espacio que nunca utilizó los S/8.000 que fueron depositados por error en una cuenta bancaria a su nombre.

Luego de escuchar las declaraciones de su hijo, Lucía ofreció una entrevista en la que defendió su versión de los hechos, aseguró que buscaba limpiar su imagen y calificó a Christian Wong de “mentiroso” y “mantenido”.

“Él se comunica todos los días conmigo y hacemos videollamada. Te juro que me choca. (¿Y por qué lo hace?) Porque de repente no tiene trabajo allá, nadie lo contrata allá. (¿Lo que está buscando es colgarse de tu fama?) ¿Más?, ¿más de lo que le he ayudado en Perú? Ya no, basta“, señaló la criolla.

“Apoyo a su hijo que está aquí cuando él no tiene plata, yo le mando su dinero al niño. Tengo a su hijo grande en mi casa viviendo conmigo, yo no entiendo por qué Cristian habla tanta estupidez ahorita. Lo que más me choca es que miente, todos los días me pide dinero”, sostuvo.