Ethel Pozo se pronunció sobre la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona durante una reciente entrevista en el pódcast 'Sin + Que Decir’. La hija de Gisela Valcárcel sorprendió al compartir su opinión sobre la pareja y revelar detalles que no habían trascendido hasta ahora.

La presentadora admitió que el cumbiambero es una gran persona y un buen amigo. No obstante, confesó que, antes de conocerlo, tenía una percepción distinta de él, pues lo había cuestionado públicamente por la forma en que se comportó con sus exparejas.

“ Yo a Christian Domínguez, antes de conocerlo, lo he criticado. En el 2021 aparece la temporada de ‘América Hoy’ y aparece el hombre y dije: ‘Esto no va. Armando Tafur, el productor, se pasó’. Pero luego lo conozco y, como amigo, es excelente. Él te apoya cuando te pasa algo. Las veces que me han funado, ¿de quién está el mensaje al toque?, de Christian Domínguez “, señaló.

Sin embargo, al ser consultada por Karla Tarazona, Ethel Pozo aseguró que tiene la impresión de que no es del agrado de la esposa del líder de la Gran Orquesta Internacional y explicó cuáles son las razones que la llevan a pensar de esa manera.

“ Creo que me odia. Creo que de la época de Christian-Chabelita y que claramente Christian sacó los pies del plato porque entró al programa con Karla. Creo que como el Gran Show era conducido por mi mamá ”, expresó.

Ethel Pozo sobre ‘Giselo’ y Janet Barboza tras su salida de ‘América Hoy’: “Ellos sí sabían que se quedaban”

Ethel Pozo rompió su silencio sobre su salida de ‘América Hoy’ y reveló detalles inéditos de los días previos a su despedida del programa. La conductora recordó una situación que vivió con Edson Dávila y Janet Barboza, y confesó que solo después de haber definido su futuro laboral descubrió una serie de decisiones y conversaciones que se habían dado al interior del espacio televisivo.

En una reciente entrevista para el podcast ‘Sin + Que Decir’, conducido por María Pía Copello, la hija de Gisela Valcárcel se refirió a los rumores que circularon antes de su salida de ‘América Hoy’. La conductora contó que, en ese momento, estaba convencida de que todo el equipo del magazine abandonaría el programa, por lo que nunca imaginó que los cambios se desarrollarían de una manera distinta.

La presentadora reveló que, en ese momento, no tenía claro si seguiría vinculada a América TV, mientras que, según dijo, algunos de sus compañeros ya conocían cuál sería su futuro dentro del canal. Asimismo, confesó que percibió un cambio en la actitud del equipo y sintió que gran parte de las conversaciones pasaban principalmente por Janet Barboza, lo que le hizo pensar que había información que ella desconocía.

“ Ellos sí sabían que se quedaban, yo no tenía la certeza. Yo grabé el video de Navidad y me cortaron, creo que apareció un rulo nomás. No me llamaron para firmar contrato, yo ya intuía lo que pasaba. Ya nadie se dirigía a mí, hablaban con Janet ”, expresó Ethel.

Asimismo, Pozo señaló que optó por no encarar a Edson Dávila ni a Janet Barboza, ya que temía la respuesta que pudieran darle. La conductora explicó que existía la posibilidad de que el equipo continuara trabajando junto en otro canal bajo la producción de GV Producciones, por lo que esperaba que sus compañeros fueran más transparentes respecto a lo que estaba ocurriendo.

La comunicadora también reveló que tomó por sorpresa a la producción al anunciar, en plena transmisión en vivo, que ese sería su último programa. Según explicó, su intención era despedirse del espacio con un mensaje de agradecimiento y cerrar ese ciclo de la mejor manera; sin embargo, la situación cambió por completo tras hacer pública su decisión frente a las cámaras.

“ Yo de verdad sí quería irme bien de América, agradecerle a todos. No le comenté a nadie y en el pase que me dan, me dicen: vende la claqueta del auspiciador, pero cuando me mandan no digo la publicidad, digo: ‘Este es mi último programa en vivo’ ”, sostuvo.

Tras hacer pública su decisión, Ethel aseguró que Edson no pudo contener las lágrimas al darse cuenta de que ella ya conocía lo que había ocurrido. La conductora afirmó que interpretó esa reacción como un gesto genuino de parte de su compañero; sin embargo, precisó que nunca recibió una disculpa por la forma en que se manejó la situación antes de su salida de ‘América Hoy’.

Al ser consultada por María Pía Copello sobre si consideraba que había sido víctima de una traición, Ethel Pozo respondió que su malestar no radicó en que sus compañeros decidieran permanecer en ‘América Hoy’, sino en que nunca le informaran sobre lo que realmente estaba sucediendo detrás de cámaras.

“ Es que yo creo que tomó una mala decisión, es que la gente se puede equivocar... debió ser honesto conmigo, pero eso no lo tacha. Siempre nos hemos llevado bien, yo creo que escuchó a quien no debió escuchar ”, sostuvo sobre Edson Dávila.

Además, la conductora aclaró que Edson Dávila no le ofreció una disculpa formal, aunque aseguró que sí lo vio profundamente afectado por lo ocurrido. “ No se disculpó, bueno ese día del set sí se disculpó por no decirlo, sí estaba muy dolido ”, manifestó.

Posteriormente, Ethel coincidió con María Pía en que el verdadero problema no fue que algunos integrantes decidieran continuar en el programa, sino que no lo comunicaran con anticipación. “ A mí ellos no me fallaron porque yo no era la jefa, éramos iguales, pero a mi mamá y Armando claro que sí, es como que tú digas: todos nosotros no vamos, sales por la puerta y uno se queda ”, agregó.