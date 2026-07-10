La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este imponer 18 meses de prisión preventiva al empresario Jackson Mora y a otros ocho investigados.
Cabe mencionar que este pedido se formula en el marco de una investigación por los presuntos delitos de fraude informático y banda criminal.
Según la tesis fiscal, los investigados habrían integrado una presunta organización criminal dedicada a vulnerar los sistemas informáticos de entidades públicas para realizar transferencias ilícitas de recursos estatales.
Como parte de este presunto esquema, se habría desviado aproximadamente S/ 9.9 millones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.
La investigación también sostiene que el dinero presuntamente obtenido de manera irregular habría sido transferido mediante empresas y cuentas bancarias con el propósito de ocultar su origen y facilitar su disposición. El requerimiento fiscal incluye, además de Jackson Mora, a otras ocho personas investigadas por estos hechos.
La solicitud de prisión preventiva se sustenta en los elementos reunidos durante la investigación, entre ellos la documentación y los equipos electrónicos incautados durante allanamientos realizados en 11 inmuebles de diversos distritos.
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