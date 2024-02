Ethel Pozo salió al frente para defender su entrevista a Christian Domínguez pese a los comentarios negativos que tuvo, pues algunos consideran que no tuvo el mismo trato con Melissa Paredes, quien fue conductora de ‘América Hoy’.

Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel aseguró que hay cariño por el cantante porque es su amigo.

“ Siempre hay un respeto, podemos estar no de acuerdo con el invitado, pero en este caso, hay la amistad y el cariño, y en lo personal pienso que están sus hijos viendo el programa, nunca me le voy a ir encima de alguien porque están sus hijos, no voy hacer algo incorrecto ”, expresó.

Además, Ethel considera que el cumbiambero debería ir a terapia por volver a serle infiel a su pareja.

“Aún siento que debe tomar mucha terapia, ver luego de unos meses, aún está mal y bueno tiene que apechugar”, añadió.

