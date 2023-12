Ethel Pozo denuncia agresión verbal de Pedro Loli: “De caballero no tiene nada”

Pedro Loli está en boca de todos luego de que su expareja Natalie Sánchez confirmara la ruptura de su relación con el cantante por una infidelidad. Por ello, Ethel Pozo y Janet Barboza lo criticaron en ‘América Hoy’, sin embargo, el artista no tuvo una buena reacción.

En la última edición del programa matutino de América TV, la hija de Gisela Valcárcel reveló que el cumbiambero tuvo expresiones violentas contra Janet Barboza y ella, porque ambas criticaron su nueva infidelidad.

“ En su momento se dijo la grandiosa voz que tiene, pero ayer nos ha mandado un mensaje a Janet y a mi. Es irrepetible lo que nos dijo a Janet y a mi, no se puede repetir. Lo que habla de él, de caballero no tiene nada, pero como cantante es muy bueno, pero es maleducado ”, expresó Ethel indignada.

“ Es un mensaje grosero, malcriado ”, añadió Janet Barboza. “ Horrible, malcriado ”, agregó Dorita Orbegoso después de que Giselo le contara lo que Loli dijo. Luego, Ethel Pozo mencionó: “ Es terrible, a mí esas cosas no me parecen porque en su momento ha participado en un reality, no me lo dijo. Todas las cosas que dije, que era un buen cantante, ya no ”.

En ese sentido, Janet Barboza mencionó que Pedro Loli le había mandado dicho mensaje a Christian Domínguez, por ser muy fuerte, su compañero solo se lo comentó al productor del programa.

“ Christian como caballero no nos quiso contar qué es lo que había dicho, pero el productor lo leyó, grosero, malcriado ”, añadió la popular ‘Rulitos’.

