“Para la chica más dulce de la televisión, qué tengas un lindo día”, decía la nota que acompañó el ramo de rosas rojas que recibió Ethel Pozo, en la última edición de su programa matutino. Aunque se emocionó hasta las lágrimas, la hija de Gisela Valcárcel prefirió guardar en secreto la identidad de su misterioso galán.

“Es un detalle bonito que me han hecho, siempre lo he dicho: hay pretendientes, pero eso lo guardo para mí. Solo les digo que es alguien especial, estoy muy agradecida con esa persona”, confesó la conductora de “América Hoy”.

Aunque no le molesta que sus compañeras de conducción hagan bromas sobre su soltería, y traten de emparejarla con cuanto caballero soltero se asome por el set del programa, Ethel tiene claro que todo se trata de pequeños juegos para alegrar las mañanas de los televidentes en estas época duras de la pandemia.

ACLARA. “Sé que la gente entiende que es un juego, porque para enamorarme soy una persona bien seria. Hasta que alguien no me busque, o no me enamore, no voy a salir con nadie. El día que me enamore voy a estar en un compromiso, mientras tanto prefiero estar sola. Obviamente tengo las puertas del corazón abiertas para volver a enamorarme”, remarca la hija de Gisela Valcárcel.

“Yo entiendo que mis compañeras me quieran ver enamorada pero lo de Pancho (Rodríguez) e Ignacio (Baladán) han sido bromas. Yo soy una persona súper seria y no me pongo en juegos en ese aspecto. Lo real ahora es que estoy de mi casa al canal y de vuelta, y no salgo con nadie”, precisa la también conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

Respecto a sus pretendientes, Ethel admite que la pandemia complica un escenario amoroso, pero afirma que no es imposible encontrar el amor si uno se lo propone y se apoya en la tecnología.

“Definitivamente nuestra vida ha cambiado mucho, pero para el tema del amor la gente ahora puede hacer videollamadas y escribirse con frecuencia”, aconseja la compañera de Melissa Paredes y Janet Barboza.

De otro lado, decidió pronuciarse sobre el rumor que soltó Rodrigo Gonzáles, quien aseguró que la llegada de Melissa Paredes a la conducción de “América Hoy” fue un arreglo entre Gisela Valcárcel y la productora Michelle Alexander, con la finalidad que Ethel tenga participación en alguna de sus ficciones.

“Leí que Michelle aclaró que ese comentario sobre Melissa no era verdad. Además, yo no podría porque yo ya tengo tres trabajos, y tengo mis dos niñas. Yo no podría actuar en una novela este año, de ninguna manera”, precisó la soltera codiciada de la televisión.

