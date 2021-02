Spheffany Loza, ex integrante del reality “Esto es guerra”, se pronunció en el programa “Amor y Fuego” sobre los recientes “coqueteos televisivos” de su ex pareja ‘Pancho’ Rodríguez y la conductora Ethel Pozo.

En conversación con el espacio de Rodrigo González ‘Peluchín’, la modelo señaló que se encuentra soltera y enfocada en su nuevo emprendimiento tras dejar la pantalla chica.

“Ya me habían comentado sobre eso (los coqueteos), pero en verdad como lo dije, haga lo que haga, esté con quien esté, le deseo la mejor felicidad del mundo. Lo que haga o deje de hacer (‘Pancho’ Rodríguez), ya es su vida, ya estamos grandes, somos personas mayores y ya sabemos lo que hacemos”, comentó Loza.

En otro momento, Spheffany recalcó que el chileno busca conseguir una oportunidad en la pantalla chica como presentador.

“Sí sabía que le gustaba y todo (la conducción), y lo hace muy bien, y si se da la oportunidad, bien por él (...) Ya sé por donde vas, pero como te digo, no me importa ahorita lo que él haga con su vida. Yo estoy tranquila, enfocada en mi y en hacer crecer mi negocio, eso es lo que más me importa. Yo soy la que me importa, nada más” , concluyó.

