La conductora de televisión Ethel Pozo celebró su matrimonio con Julián Alexander el sábado 10 de septiembre en una ceremonia privada que tuvo grandes momentos; sin embargo, las críticas no fueron ajenas y su vestido fue uno de los más comentados.

Al respecto, la presentadora de “América Hoy” recurrió a sus redes sociales para contar detalles de su boda y compartir una extensa historia, donde se refería a cómo eligió su vestido de novia.

“Estaba en Barcelona, muy ilusionada porque me habían invitado a la Semana de la moda de novias... Apenas estuve dentro del Atelier, estaba hacia mi mano derecha, como diciendo por fin nos conocemos, ahí estaba mi precioso vestido, el más lindo de todos. Tenía el toque romántico y delicado que me gusta. Un precioso corset bordado, el color increíblemente elegante y la tela era un sueño hecho realidad”, contó Pozo.

“Me enamoré del vestido a primera vista. Tanto así que al llegar al cuarto del hotel y editar el contenido de la visita para ustedes me quedé muy sorprendida ya que tanto en las fotos como en el video era el único vestido que aparecía en su totalidad ay es que no lo solté ni por un momento. Todas mis fotos en la tienda eran con mi vestido elegido... La cita de prueba fue de dos horas, pero yo solo me probé mi vestido, solo uno, si, el soñado”, añadió.

Como se recuerda, la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander se celebró en una ceremonia íntima el pasado sábado 10 de septiembre en Pachacamac. Su madre Gisela Valcárcel entregó a su hija en el altar.

A la celebración del matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander asistieron conocidos personajes del mundo del entretenimiento nacional. Brunella Horna, Janet Barboza, Gachi Rivera, Bruno Ascenzo, Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Pamela Franco, Christian Domínguez, entre otros.

