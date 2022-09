Amor y Fuego mostró imágenes de la boda de Ethel Pozo, donde se ve a Christian Domínguez bailando sobre el escenario y quitándose la camisa. Este acto habría molestado a Julián Alexander.

“Ya no ya, ya se acabó el gusano ponte tu camisa loco.... Llévatelo” , manifestó Julián Alexander a Christian Domínguez, durante su presentación en su boda.

Vanessa Terkes sobre vestido de Ethel Pozo: “parecía una campesina fashion”

En la última edición de En Boca de Todos, Vanessa Terkes tuvo diversas opiniones sobre los atuendos que utilizaron las conductoras de América Hoy en el matrimonio de Ethel Pozo. Además, la actriz expresó que el vestido que utilizó la hija de Gisela, le recordó a una campesina con mucho estilo.

“Muy bonito, muy romántico, like (...) me encantó, me recordó a las películas antiguas. Así, campesina fashion la veo yo”, afirmó la artista.

