En la última edición de ‘América hoy’, Ethel Pozo declaró que Samahara Lobatón y Bryan Torres están pasando por un momento difícil después de protagonizar un altercado en la vía pública en el que el cantante llegó a dar una patada y morder a la hija de Melissa Klug.

“Lo que pasa es que ambos están enfermos, no han curado y no han sanado. No hay forma que Samahara (haya iniciado una relación tan rápido) teniendo los antecedentes que tiene con Youna, donde terminaron en la comisaría”, dijo Ethel.

Cabe mencionar que, en sus redes sociales, Bryan Torres se pronunció sobre este bochornoso incidente, pidiéndole disculpas públicas a Samahara Lobatón.

“Primero debo pedir disculpas a ella y su familia, pues bajo ningún fundamento debe existir una agresión. No intento justificar mi falta. Soy un ser humano y buscaré ayuda para manejar este tipo de situaciones que no le hacen bien a mí ni a mi entorno”, señaló.

