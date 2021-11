En la reciente edición de “América Hoy”, Ethel Pozo se refirió a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes después de varias semanas de enfrentamiento lograron firmar un acuerdo de conciliación por el bienestar de la hija que tienen en común.

La hija de Gisela Valcárcel reveló que tanto para ella como para sus compañeros no es fácil referirse al conflicto entre Melissa Paredes y su expareja Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“El inmueble se lo quedó él, ella dijo ‘ok, quédatelo’ y han conciliado, definitivamente, y creo que la gente debe entender, que para nosotros es difícil tocar este tema, yo hace varias semanas dije que lo que tenga que decirle a Melissa no se lo voy a decir frente a una cámara, sino por WhatsApp por donde hablamos frecuentemente”, explicó.

Ethel Pozo reveló mantiene comunicación constante con Melissa, y reveló lo último que conversaron previo a la conciliación.

“Yo habló con ella. Me dice que está fuerte, con muchísima fe, queriendo salir adelante, no importa desde cero por su hija. Ella me ha dicho que tiene un origen humilde y si tengo que volver a serlo, lo haré por Mía. Definitivamente está ahí, yo creo que no es la primera persona que pasa por esto. Quizá muchas personas están diciendo por qué le dio el departamento, finalmente lo que estamos leyendo es han conciliado y en una conciliación hay que negociar”, acotó.

En otro momento, la también conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” dijo sentir pena porque las vidas de Melissa y Rodrigo han tenido que tomar rumbos distintos.

“A mí no me deja de dar pena que hayan tenido que tomar rumbos distintos. Esperemos que, con ayuda psicológica, espiritual, con mucha madurez, puedan solucionar sus problemas y no tengamos que está viendo esto a nivel nacional... dejémoslos en paz a ambos”, concluyó Ethel Pozo.

