La conductora de “América Hoy”, Ethel Pozo, se mostró sorprendida al enterarse de los recientes desplantes que ha tenido Luciana Fuster al declarar para su programa.

Cabe mencionar que la presentadora Janet Barboza asistió al set de “Esto Es Guerra” para entrevistar a la nueva candidata del Miss Perú 2023. La modelo se negó tras haberse incomodado con las preguntas acerca de los “retoques” estéticos que se habría hecho.

Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel aseguró no haber estado enterada del rechazo de Fuster. “Me ha dolido la cabeza (...) Me ha empezado a doler la cabeza porque he estado mirando y tratando de entender por qué no te acercaste o por qué no te deja. Fuera de bromas, ¿de verdad no nos puede ni ver?”, expresó.

“Luciana Fuster nos detesta porque pusimos unas imágenes de ella, de su antes y después, no le gustó. Luciana lloró el día que yo fui, estuvo molesta porque a ella no le gusta que pongamos esa foto”, le explicó Barboza.

Melissa no confía en participación de Luciana Fuster en Miss Perú: “No creo que vaya a ganar”

En el programa de este siete de febrero, la pareja de Anthony Aranda admitió que la participante de “Esto Es Guerra” cuenta con una gran belleza, sin embargo, no cree que se lleve la corona del certamen dirigido por Jessica Newton.

“Bueno, a mi me encanta Luciana, pero no la veo que vaya a ganar porque hay chicas muy bonitas, hay competencia”, indicó Paredes.

Asimismo, tras ver la fotografía sobre la candidatura de la chica reality, Paredes y su compañera Karla Tarazona señalaron que no la habían favorecido. “En tal caso, hubiesen agarrado una foto de su ‘feed’ (de Instagram) y la subían”, mencionó la ex participante de “El Gran Show”.

TE PUEDE INTERESAR