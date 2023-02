La chica reality Luciana Fuster se emocionó al hablar acerca de su madre, Rossana Guzmán, durante una entrevista para el Miss Perú 2023.

Cabe mencionar que la organización del certamen de belleza dirigido por Jessica Newton anunció recientemente la candidatura de la participante de “Esto Es Guerra” como la “décima retadora”.

En el video, publicado en la cuenta oficial de Youtube del Miss Perú, la joven modelo se mostró sensible al responder a qué persona admiraba. “Yo cada vez que hablo de mi mamá quiero llorar. Uy no, se me malogra el maquillaje, pero definitivamente, si hay alguien a quien admiro es a mi mamá”, expresó.

“Ella es la persona como yo quisiera ser cuando sea más grande o desde ahora, siento que el amor de la mamá es algo totalmente incondicional. No soy mamá, pero muchas mujeres que son mamás se pueden sentir identificadas. Me pone súper sensible hablar de ella a pesar de que está todo bien”, agregó Fuster.

Olga Zumarán respalda postulación de Luciana Fuster en el Miss Perú: “Me parece una jovencita linda”

La actriz afirma que la chica reality es muy bonita y la anima a postular en el reconocido certamen. “Luciana Fuster, me parece una jovencita linda. Que se anime a postular en la organización de Jessica o con Tito Paz, con quien yo trabajo”, expresó la artista.

Además, la también psicóloga lamenta las críticas que recibió Jessica Newton por la elección de Alessia Rovegno para el ‘Miss Universo 2022′. Ante ello, Olga le mandó un mensaje a Jessica para que no haga caso a los comentarios negativos y siga haciendo su trabajo como siempre: “Jessica Newton viene trabajando años. Conoce muy bien ese tipo de concursos y siempre quiere ganar. No debe hacer caso a las críticas”, añadió.

