La conductora de “Préndete” Melissa Paredes se mostró desconfiada acerca de la participación de Luciana Fuster en el Miss Perú.

En el programa de este siete de febrero, la pareja de Anthony Aranda admitió que la participante de “Esto Es Guerra” cuenta con una gran belleza, sin embargo, no cree que se lleve la corona del certamen dirigido por Jessica Newton.

“Bueno, a mi me encanta Luciana, pero no la veo que vaya a ganar porque hay chicas muy bonitas, hay competencia”, indicó Paredes.

Asimismo, tras ver la fotografía sobre la candidatura de la chica reality, Paredes y su compañera Karla Tarazona señalaron que no la habían favorecido. “En tal caso, hubiesen agarrado una foto de su ‘feed’ (de Instagram) y la subían”, mencionó la ex participante de “El Gran Show”.

Melissa incómoda tras preguntas sobre bebé de Rodrigo Cuba y Ale Venturo: “Qué complicado estar aquí”

En el programa de espectáculos, pasaron una nota sobre el reciente nacimiento de la segunda hija del futbolista y la empresaria, quienes han compartido su felicidad a través de sus redes sociales.

Al respecto, Kurt Villavicencio compartió comentarios acerca de lo unida que se veía la pareja. “Bien juntitos, ‘apachurraditos’”, expresó. “Obvio tienen que estar juntos, son padres, son novios. ¿Cuál es la novedad?”, respondió Paredes.

Al ser presionada por el popular “Metiche”, la modelo indicó estar incómoda ante las preguntas sobre Cuba y Venturo. “Qué complicado es estar aquí en mi posición porque no quisiera hablar de un tema que no me compete a mí”, señaló.

