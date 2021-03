Luego de diez meses de relación, la bailarina Evelyn Vela y el barbero Valery Burga -quienes se conocieron a través de Facebook- se dieron el “Sí” en su matrimonio civil, celebrado en el Parque de la Amistad, ubicado en el distrito de Surco.

A la ceremonia asistieron familiares y amigos de la pareja; sin embargo, la ausencia de Melissa Klug, amiga cercana de Vela, sorprendió a todos. Al respecto, la bailarina explicó al diario Trome que ella sí invitó a la madre de los hijos de Jefferson Farfán.

“Yo la invité. Invité a mis mejores amigos, a varios de mis mejores amigos, pero si ella no ha venido de repente ya me va a escribir y decir porque no ha venido. Todo bien, es mi amiga y la quiero muchísimo”, explicó Vela al diario Trome.

Por otro lado, Evelyn Vela lamentó que no haya podido invitar a más personas a su boda, pero dijo que el próximo año se casará por la vía religiosa y que tendrá una “gran celebración”.

“Vamos a tener una luna de miel pequeñita porque ustedes saben que no podemos celebrar. Aquí está un pedacito de nuestras amistades y familiares, pero yo hubiese querido que sean más, pero no se puede por la pandemia. El otro año es el matrimonio religioso”, precisó.

Días antes de su boda, Evelyn Vela dedicó románticos mensajes a Valery Burga, a través de sus redes sociales. Cabe señalar, que enero de 2021, el barbero le pidió la mano a la bailarina, quien fue sorprendida con un anillo de compromiso en un restaurante.

