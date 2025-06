Al parecer la amistad entre Evelyn Vela y Melissa Klug terminó de forma definitiva. La popular “Reina del Sur” aclaró que no retomará su amistad con la “Blanca de Chucuito”, pues se metió con sus hijos.

“ De la señora no sé nada, si una amistad no dura es porque no ha sido verdadera. Para mí los hijos son sagrados y cuando los meten en los problemas, pues te das cuenta que no hay amistad ”, manifestó Vela.

“ Yo no doy marcha atrás y sigo con mi vida ”, añadió.

En ese sentido, la empresaria comparó las prioridades de su hija Anne con la de las hijas de Klug, dejando entrever que no están en el mismo camino.

“ Mi hija ha dejado esas amistades, continúa con su reinado, sus actividades y ella sí estudia en la universidad, es una chica que quiere progresar, culturizarse, ser alguien en la vida ”, sostuvo.

(Foto: Twitter)