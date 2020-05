En conversaciones con diario Correo, el cantante peruano Ezio Oliva contó que está muy feliz con los resultados que está obteniendo su remix de 30 horas en las redes sociales y también cómo está pasando la cuarentena por coronavirus.

“Estamos aquí, como todos en casa y en cuarentena reinventándonos porque la cosa está dura y yo particularmente que me subo a escenario y que doy conciertos, me he quedado sin trabajo hasta nuevo aviso”, comentó el esposo de Karen Schwarz.

Luego continuó con: “la gente está muriendo, la gen.te está pasando hambre, es una situación difícil, pero hay que agradecer en estos momentos que hay salud, los que la tenemos”.

EL NEGOCIO DE LAS REDES SOCIALES EN TIEMPOS DE CUARENTENA

A Ezio Oliva se le consultó sobre el tema de las redes sociales y el lanzamiento de temas musicales por parte de los artistas en medio de la cuarentena, ya que, como se sabe, en YouTube y en otras plataformas, existe la monetización por cierta cantidad de visitas.

“Yo no sabría decirte qué tan negocio es para cada artista el tema de sus redes sociales, porque cada uno lo maneja de diferentes maneras. Lo que sí te puede decir es que las redes sociales son muy importantes (…) lo que me ha pasado y te cuento hablando del negocio, es que he empezado a vender conciertos de manera digital. Son conciertos privados”, expresó

“El fin de semana tuve una pedida de mano muy linda. Yo les cantaba, yo los sorprendía y luego conversábamos un poquito, y duró unos 15 a 20 minutos. Luego tuve una niña que cumplía 15 años, también le hicimos una linda sorpresa”, finalizó.

