Luego de presentar el informe de supervisión sobre las elecciones del 12 de abril, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, exhortó a las autoridades y actores políticos a coordinar esfuerzos con miras a la segunda vuelta.

Según indicó, el objetivo debe ser fortalecer la legitimidad de quien resulte elegido. “Tenemos que sumarnos todas las instituciones para que este nuevo proceso devuelva la confianza ciudadana”, señaló para RPP.

Gutiérrez indicó que el alto nivel de ausentismo, que alcanzó el 20 %, además de los votos blancos y nulos registrados en zonas alejadas, refleja problemas que deben ser atendidos. En ese sentido, sostuvo que el Estado debe garantizar que estas poblaciones accedan a información adecuada sobre el proceso electoral.

Asimismo, reconoció que hubo fallas logísticas durante los comicios, especialmente en el traslado de material electoral, y recordó que la Contraloría había advertido irregularidades en la contratación del servicio de transporte.

También cuestionó la respuesta comunicacional de la ONPE y el JNE y planteó que, para la segunda vuelta, el Ejecutivo apoye con el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con 48 horas de anticipación.

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