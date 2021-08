Ezio Oliva ganó el juicio en última instancia contra Carlos Cacho y el productor Dany Tsukamoto por el delito de violación a la intimidad y uso indebido de archivos. El hecho delictivo ocurrió cuando los sentenciados eran parte del programa televisivo “Mil Disculpas”.

El proceso duró 5 años hasta la última resolución expedida por la Corte Suprema de Justicia, el cual confirmaba la sentencia de 3 años de pena privativa de la libertad suspendida y al pago solidario de S/60 mil.

Las defensas legales de Carlos Cacho y Dany Tsukamoto interpusieron un recurso de queja, los cuales fueron declarados infundados. Además, se decidió archivar las actuaciones a fin de que lo resuelto sea ejecutado.

El productor evitó responder a sobre manera cuando fue consultado por El Comercio acerca de la decisión judicial. No obstante, indicó que respetará lo adoptado por el Poder Judicial.

“Mi abogado aún está haciendo unas gestiones de esto porque la verdad no entendimos esta sentencia. No está basada en nada la verdad. Nada de lo que se dice ahí (en la sentencia) es algo que yo haya hecho. Preferiría no comentar”, sostuvo.

“El abogado está viendo el tema y estamos tranquilos con eso. Igual respetamos lo que mande la ley”, agregó al citado medio.

El estudio de abogados que representa a Ezio Oliva reveló que todo lo obtenido por reparación civil será donado al Centro de Desarrollo y Asesoría Psicosocial (CEDAPP).

Esta institución se encarga de brindar ayuda a los niños que han sido víctimas de violencia psicológica, física y sexual durante los meses de pandemia.

VIDEO RECOMENDADO