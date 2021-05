Pese a ser reforzado nuevamente por Paula Manzanal, el español Fabio Agostini cayó ante José Luis Ríos ‘Chikiplum’ y terminó siendo eliminado de ‘El Artista del Año’.

Tras caer en sentencia por segunda vez consecutiva, Fabio Agostini recurrió también al apoyo de Macarena Vélez y Jamila Dahabreh para cantar el tema “Ropa cara” de Camilo. Sin embargo, su presentación no convenció al jurado y obtuvo un bajo puntaje.

Fabio Agostini es el primer eliminado de "El artista del Año"

“No saben lo mucho que me ha costado esto, muchísimo. A lo mejor hay gente que no se ha dado cuenta, pero nunca he cantado, nunca he bailado y me ha dado mucho miedo. He salido y he tenido hasta la boca seca, cosa que no me ha pasado nunca”, manifestó el modelo español.

Asimismo, Fabio Agostini reconoció que ‘Chikiplum’ lo hizo mejor que él y que merece continuar en la competencia.

“Muchas gracias, son lo máximo también todos mis compañeros. Me ha encantado, ha sido una experiencia muy bonita. Gisela, gracias por el trato y nada, son todos increíbles”, agregó Fabio Agostini.

Por su parte, Gisela Valcárcel se mostró triste por la eliminación de Fabio Agostini y le pidió que continúe haciendo cosas en Lima.

“Me ha encantado conocerte y sabes, me da pena. Tú para nosotros eres increíble, nos dejas un súper recuerdo”, expresó la rubia conductora de televisión.