Paula Manzanal estuvo presente en el set de Magaly Medina para dar detalles sobre el beso que protagonizó con Fabio Agostini en El Artista del Año. Además, contó el por qué se separó de Ignacio Baladán.

En una parte de la nota presentada en el programa de ATV, se ve al exchico reality saliendo de su casa para darles un vaso con agua a los reporteros que estaban grabando todas las incidencias.

“Los había visto por la ventana y bueno, no podía evitarlo y les traje un poquito de agüita. No sé cuánto tiempo van a estar aquí, pero bueno por lo menos para que no tengan sed”, expresó Fabio.

MAGALY LE DEVUELVE LOS VASOS DE FABIO A GOSTINI A PAULA MANZANAL

Mientras Paula Manzanal contaba lo que sucedió cuando Fabio salió a hablar con los reporteros, Magaly aprovechó el momento y le devolvió los vasos agradeciendo a Fabio por el gesto.

“Ha salido de la casa a darnos gaseosa a mis chacales como si fuera el dueño dela casa, por cierto, aquí te devuelvo tus vasos. Gracias Fabio por los vasos”, comentó Magaly entre risas.

“Es muy gracioso. ,Él me dijo que los chacales estaban afuera, hay que mandarles agua, se preocupa”, expresó Paula Manzanal.

