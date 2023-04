Fabio Agostini fue uno de los recientes invitados al podcats de Fabianne Hayashida y Mario Irivarren, don reveló que, cuando tenía 18, dejó todas las comodidades de su hogar para buscar experiencias nuevas y terminó trabajando como lavaplatos en un restaurante en Londres.

“Me quise buscar la vida a lo loco, quería vivir experiencias nuevas, salir de mi zona de confort, en la vida uno se hace hombre pasándola mal”, comentó Fabio.

Luego continuó con: “la pase muy mal en Londres, mi padre me ayudó una que otra vez”,

Fabio Agostini sobre su ruptura con Mayra Goñi: “Había escuchado cosas, no aguanté más”

El ex chico reality Fabio Agostini recordó las razones por la que terminó su relación con la actriz Mayra Goñi, en el 2018, y cómo se sintió tras la ruptura.

En una entrevista para el canal de Youtube “Com FM”, el español mencionó que su romance inició “como jugando, pero al final surgió”. “¿Sufriste por Mayra?”, le cuestionó Fabianne Hayashida.

“Sí, claro, pero no solo por Mayra. (...) Hay muchas cosas que no saben de mí, pero en España he tenido relaciones bastante serias, pero ustedes solo conocen lo mediático”, respondió Agostini.

Asimismo, el ex competidor de “Esto Es Guerra” se reafirmó sobre los rumores de haber sufrido una posible infidelidad de parte de Goñi.

“La relación se acabó porque yo dije que quería acabarla, no aguanté más. En su momento, yo dije que había escuchado cosas, no dije que fue así. Lo escuché, y es que yo tonto no soy, no me chupo el dedo. Dije lo que me informaban amigos míos”, señaló el modelo.

El modelo cerró el tema asegurando no haber sido el que falló en la relación que tuvo con la influencer y ahora encontrarse en otra etapa.

“Yo estoy con mi conciencia limpia. En algún momento hablé de esos temas, y no volveré a darle más vueltas al asunto. Yo estoy disfrutando de un gran momento de mi vida y estoy feliz, cero preocupada”, indicó.

Te puede interesar