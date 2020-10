Fabio Agostini respondió, desde España, a Jossmery Toledo, quien lo acusó de haber filtrado un video íntimo, de una antigüedad de hace dos años aproximadamente, donde ella aparece un ropa interior y dentro de la habitación del modelo español.

Según el extranjero, la exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) busca la “fama” al acusarlo de revelar imágenes privadas y dijo que si se sigue difundiendo más material audiovisual, él será quien proceda con una demanda.

“Hay una cosa que me hace gracias, no sé para qué ella tiene que decir que tenemos videos íntimos porque eso no lo sabía nadie, ahora lo sabe todo el Perú porque ha salido de su boca . Con todo esto, me sigo imaginando que forma parte de una película y que quiere hacer ruido”, expresó ‘Magaly TV: La Firme’.

“Yo no sé por qué ella tiene que decir que tenemos videos íntimos, quiere hacer ruido, quiere buscar fama. Los videos que yo tengo, ella también tiene, así que si se filtra algo el que la va a denunciar soy yo”, agregó en conversación con Magaly Medina.

Como se recuerda, Jossmery Toledo acusó a Fabio Agostini de haber vulnerado su derecho como mujer luego de que lo acusara de filtrar el video íntimo grabado cuando ambos tenían una relación de poca duración.

“No pensé que esto iba a llegar a más (...) justamente cuando yo subo un video con Mayra, él comienza a sacar ese video de hace dos años”, dijo la expolicía.

