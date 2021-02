Lesly Castillo sorprendió a sus seguidores de redes sociales al publicar un mensaje dirigido a sus amigos cercanos y familiares para que dejen de pedirle dinero. Además, sus seguidores le dieron su respaldo a la influencer.

“Por favor amigos dejen de pedirme dinero, no pienso prestar a nadie y esto va para mis familiares también, el dinero es el demonio y no pienso perder más amigos. Así que olvídense de pedirme” , es lo que se lee en el post de Facebook de Lesly Castillo.

Recordemos que, en junio de 2020, Lesly Castillo también expresó su incomodidad, debido a que varios seguidores de Instagram le pedían dinero, luego que ella mostrara su casa en un programa de TV.

“Yo tengo un montón de gente que me pide ayuda social, no me hace ni más ni menos seguir ayudando personas. Yo ya tengo miles de historias por favor”, comentó la influencer aquella vez.