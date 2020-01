Pareja de Andrea Llosa le pidió matrimonio en un pueblo de Serbia

¡Amor de verano! Hace algunas horas, Andrea Llosa reveló en Facebook que su pareja le volvió a pedir matrimonio en un pueblo llamado Zlatibor, en Serbia. Cabe mencionar que ellos ya son esposos, pero Andrea nunca tuvo un anillo de bodas por diversos motivos que explica en un extenso texto.

“Luchín y yo tuvimos pocos meses de enamorados porque rápidamente salí embarazada. Lo primero que me dijo cuando lo llamé por teléfono (estaba de viaje) para darle la noticia fue: ¿Te quieres casar conmigo? Sin pensarlo le dije que ya. No tenía ninguna duda de que él era el hombre con el que quería estar toda mi vida y como, además, estaba embarazada, no había mucho tiempo para disfuerzos ni remilgos. Lamentablemente a los pocos días perdí al bebé, pero igual él insistió en que nos casáramos y yo no tuve ningún reclamo al respecto”, se puede leer en el post de redes sociales.

Luego continuó con: “Lo amaba, era mi mejor amigo, y había algo importantísimo, algo que me tenía cautivada... Me reía muchísimo con él, nos reíamos todo el tiempo, él me hacía feliz. A los tres meses nos casamos y en medio de la felicidad por los preparativos de la boda y la tristeza por la pérdida del bebé, no hubo tiempo para pensar en un anillo de compromiso”.

MATRIMONIO A LA VISTA

Luego de 15 años, y de haber superado obstáculos, el esposo de Andrea Llosa le pidió por segunda vez matrimonio junto a su familia.

“Luego de 15 años de matrimonio, abrió una cajita azul y en el centro, esperando su entrada triunfal, estaba el bendito anillo de compromiso. Luchín con una pizca de evidente nerviosísimo se agachó y me pidió que me casara nuevamente con él”.