La muerte de RJ Mitte, actor que interpretó a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, fue reportada por el medio estadounidense TMZ.

De acuerdo con la información de TMZ, un funcionario del condado confirmó que RJ murió este lunes 12 de octubre en Texas. El medio también reportó que el fallecimiento habría sido por suicidio.

La noticia ha sorprendido a sus seguidores, pues hace apenas una semana el actor participó en el podcast The Joe Vulpis, donde habló sobre el impacto que tuvo Breaking Bad en su vida y la relación que mantiene con sus compañeros de elenco.

Asimismo, a inicios de octubre, RJ Mitte se reencontró con Luis Moncada, actor que dio vida a Marco Salamanca en la popular serie. Ambos compartieron imágenes de ese momento en sus redes sociales.

En octubre de 2025, el actor anunció su compromiso con su novia, Kennedy Suárez, tras cinco años de relación. La propuesta tuvo lugar durante la celebración del cumpleaños número 30 de Suárez, durante un evento benéfico en California.

En aquel momento, Mitte expresó a la revista People su felicidad por haber encontrado a su pareja: “Estoy encantado de haber encontrado a mi media naranja, mi compañera de vida, quien me impulsa a ser mejor sin importar lo que hagamos”. Asimismo, manifestó su entusiasmo por el futuro que compartiría con Suárez: “Kennedy lo es todo para mí y estoy deseando comenzar oficialmente nuestra vida juntos”.

Tras el final de Breaking Bad, Mitte siguió desarrollando su carrera en el cine independiente. Entre sus proyectos figuran Westhampton, presentada en el Festival de Cine de Tribeca de 2025, así como Love Me Dead, en la que compartió elenco con Dove Cameron, y Talking to Strangers.

Mitte también destacó por su activismo a favor de la inclusión en la industria del entretenimiento, promoviendo una mayor representación de las personas con discapacidad tanto delante como detrás de cámaras.

“Mi objetivo siempre ha sido derribar los estigmas y demostrar que el talento no tiene límites”, expresó en diversas ocasiones.

🇺🇸 | AHORA: Ha fallecido a los 34 años RJ Mitte, actor que interpretó a Walter White Jr. en la serie “Breaking Bad”. https://t.co/x3L6i99I0p — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 12, 2026