Brunella Torpoco atraviesa un importante momento en su carrera musical tras recibir una nominación internacional a los Premios Heat, donde competirá en la categoría Mejor Artista de Salsa junto a reconocidos exponentes del género.

La cantante chalaca comparte esta distinción con figuras como Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Grupo Niche, Rubén Blades y Jerry Rivera, consolidando su presencia más allá de la escena peruana.

La artista, nacida en el Callao y conocida por su potente voz, expresó su alegría por este reconocimiento y pidió el respaldo del público peruano.

“Me siento feliz y orgullosa como peruana de la nominación recibida y espero el apoyo de todos”, manifestó. También destacó el lanzamiento de un tema junto al maestro Melcochita, que se volvió viral en las redes sociales.

A sus 28 años, Torpoco ha logrado ganarse un lugar en la salsa con canciones como ‘Honda - Costumbres’, ‘Mix Guarachas’, ‘Otro Ocupa mi Lugar’ y ‘Así fue’. Su crecimiento artístico la ha llevado a ampliar su alcance y a convertirse en una de las voces peruanas que buscan abrirse paso en el mercado internacional.

En medio de este reconocimiento, la salsera alista una celebración especial por su aniversario musical, programada para el próximo 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María.

El espectáculo contará con invitados nacionales e internacionales. “Cada día me siento agradecida y bendecida por el respaldo que el público me brinda”, señaló la cantante, quien promete una noche especial para sus seguidores. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.