Magaly Medina se emocionó hasta las lágrimas durante una conversación con Maricarmen Marín en su podcast. La cantante recordó el dolor que le provocó la muerte de su madre, especialmente durante las fiestas navideñas.

Alejada temporalmente de la cumbia para abocarse de lleno a su nuevo álbum navideño, la cantante confesó que este proyecto ha funcionado como un proceso curativo. Para Maricarmen Marín, las fiestas solían ser fechas de profunda tristeza debido al recuerdo de su difunta madre, una herida que hoy busca sanar a través de su música.

“ Ese disco nació de uno de los dolores más grandes de mi vida. Mi mamá falleció un 21 de diciembre y las Navidades, que eran una algarabía en mi casa, se convirtieron en un funeral. Era no querer ver nada porque todos eran felices en Navidad y nosotros pasábamos una pena irreparable ”, sostuvo.

El testimonio de Maricarmen Marín tocó las fibras sensibles de Magaly Medina, quien recordó a su padre fallecido y se emocionó al hablar de la ausencia de un ser querido durante las fiestas navideñas. “ Nos ha acompañado mucho tu disco. Mi papá ya no está, entonces sé lo que se siente pasar una Navidad sin alguien que amas tanto ”, expresó la conductora entre lágrimas.

Marín expresó que la pérdida de un ser querido deja una herida difícil de sanar y que ambas comparten ese sentimiento. “ Por detrás hay una herida que nunca cerrará, así que nos acompañamos en eso ”, manifestó la cantante. Medina coincidió con ella y señaló que la ausencia de quienes ya no están se siente con mayor intensidad durante las fiestas navideñas.

Por otro lado, Maricarmen Marín recordó cómo comenzó su historia de amor con el productor Sebastián Martins y contó que la amistad fue clave para consolidar su relación. La cantante relató que Ricardo Morán incluso le sugirió que estuviera con él cuando ambos compartían la mesa del jurado de ‘Yo Soy’. “Nuestro éxito como familia fue que fuimos amigos. Yo recuerdo que estaba en la mesa del jurado al lado de Ricardo y me dice: ‘Yo creo que deberías estar con alguien como él’, y lo señala y estaba gritando. Yo a Ricardo le digo: ‘Es Sebas’”, contó.

La cantante de cumbia reveló que mantiene una relación con Sebastián Martins desde hace doce años y recordó que el productor le pidió matrimonio en 2017. “Tenemos doce años juntos. Fue en el 2017. Ya caducó. Hemos hecho un lindo equipo. Los dos queríamos ser papás en el momento que tuvimos a Micaela”, comentó.