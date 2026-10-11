La hija mayor de Melissa Klug, Gianella Marquina, se convirtió en madre por primera vez a los 26 años. La joven abogada anunció la llegada de su bebé a través de Instagram, donde publicó una fotografía de la recién nacida junto al mensaje “Mi pequeño amor”. La noticia también llenó de felicidad a la popular ‘Blanca de Chucuito’, quien recibió a su cuarta nieta.

La influencer publicó una fotografía de su bebé sin mostrar por completo su rostro. En la imagen se aprecia parte de su carita y una de sus pequeñas manos, con la que sostiene a sus padres.

“ Mi pequeño amor ”, escribió Gianella en la publicación con la que anunció la llegada de su primera hija. La joven de 26 años se convirtió en madre tras culminar sus estudios de Derecho e iniciar su etapa como profesional independiente.

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, dio a luz.

En junio de 2026, la hija de la popular ‘Blanca de Chucuito’ reveló que esperaba a su primer bebé junto a su pareja, de quien se conocen pocos detalles, pues ha mantenido su identidad en reserva.

“Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé“, escribió aquel entonces.

En ese sentido, Gianella Marquina expresó la emoción que compartía con su pareja por la próxima llegada de su hija. “Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso que me pudo dar Dios, el universo, los ángeles y mi Angelita, que estoy segura que me lo envió con muchísimo amor”, manifestó.

Melissa Klug se convierte en abuela por cuarta vez

Con el nacimiento de la hija de Gianella Marquina, Melissa Klug celebra la llegada de su cuarta nieta. La popular ‘Blanca de Chucuito’ fue una de las primeras en reaccionar a la noticia y expresar su alegría en redes sociales. “Cuánto las amo, mis amores”, escribió.

Por su parte, Melissa Lobatón Klug, hermana de la joven abogada, también dedicó unas palabras a la recién nacida. “Bienvenida, mi bebita hermosa, te ama tu tía con todo el corazón”, expresó.