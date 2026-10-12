Maricarmen Marín le explicó a Magaly Medina por qué no ha regresado a la televisión, pese a su recordada participación como jurado en el programa de imitación ‘Yo Soy’.

La cantante de cumbia le confesó a la periodista que no extraña la televisión y reveló que, en los últimos años, ha rechazado varias propuestas de trabajo.

Durante la entrevista, Magaly le preguntó a Maricarmen si extrañaba regresar a la televisión. La cantante descartó esa posibilidad y explicó que, en los últimos años, rechazó varias propuestas debido a las exigentes jornadas laborales que implica trabajar en la pantalla chica.

” No, no extraño la televisión. Mira, he dicho muchos ‘No’ en estos últimos años, porque los horarios de televisión son realmente duros. Son horas de tu vida que tienes que estar ", manifestó Marín.

Marín explicó que actualmente está enfocada en disfrutar el tiempo junto a su hija y acompañarla en esta etapa de su crecimiento. La cantante señaló que trabajar en televisión le impediría compartir esos momentos con ella. “ Estoy disfrutando mucho el estar con ella, el elegir un poquito dónde estoy, dónde no, y disfrutar esta etapa que pasa muy rápido. Ella va a tener 5 años ”, destacó.

Además, la artista también recordó su experiencia como jurado de ‘Yo Soy’ y contó que el trabajo en el programa era agotador debido a las extensas jornadas de grabación.

“ Por ejemplo, para los castings de ‘Yo Soy’, entrábamos a las 9 de la mañana, hasta que te maquilles, te peines, te alistes, hasta que empiece a llegar el casting. A veces se cruzaban las dos temporadas de casting, luego el programa en vivo y llegaba a dormir ”, sostuvo.

“ Las jornadas eran largas y luego los fines de semana me iba a cantar, entonces era duro ”, agregó.