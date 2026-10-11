El humorista Lorenzo Zubiate, conocido en el medio artístico como ‘Mondonguito’, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Cayetano Heredia, donde recibe oxígeno y permanece aislado debido a su delicado estado de salud. Su hija, Patricia Zubiate, indicó que el cómico continúa bajo vigilancia médica mientras aguardan los resultados de una tomografía que permitirá determinar la gravedad de la fibrosis pulmonar que presenta.

“Mi papá se encuentra aislado, con oxígeno y está siendo nebulizado constantemente. Le han realizado una tomografía y los médicos lo están evaluando para conocer el grado de la fibrosis pulmonar que padece”, declaró Patricia a Trome.

La hija del comediante explicó que los médicos mantienen al artista bajo constante vigilancia y que las medidas de aislamiento forman parte de los cuidados que recibe. Mientras tanto, sus familiares esperan los resultados de las pruebas médicas para determinar cómo continuará su tratamiento.

“Está siendo monitoreado por el personal médico, y lo han aislado para que pueda recuperarse mejor. Mi papá es un hombre fuerte y todos estamos rezando por su pronta recuperación”, sostuvo.

Patricia Zubiate también señaló que algunos amigos y colegas del humorista se han acercado al hospital para acompañarlo y expresarle su respaldo durante este difícil momento de salud.

“Varios de sus compañeros han llegado, es una persona muy querida y se están haciendo presentes. Esperamos los resultados de la tomografía y otros exámenes que le han realizado para que determinen su tratamiento para su pronta recuperación”, indicó.

La hija del humorista añadió que intenta permanecer a su lado y darle ánimos durante su hospitalización, pues esta situación también ha repercutido en su estado emocional.

La inquietud por la salud de ‘Mondonguito’ surgió luego de que fuera ingresado al hospital Cayetano Heredia el miércoles 7 de octubre, tras sufrir una descompensación.

Días después, su hija Patricia acudió al programa América Hoy, donde contó que el humorista había sido diagnosticado con fibrosis pulmonar tiempo atrás, pero decidió mantener la enfermedad en privado para evitar preocupar a sus familiares.