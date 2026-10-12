Gabriela Herrera y Diego Chávarri confirmaron su ruptura a pocas semanas de oficializar su romance. Ambos personajes de la farándula peruana comunicaron el fin de su relación a través de mensajes personales que difundieron al mismo tiempo en sus redes sociales.

La relación entre la bailarina y el exfutbolista estuvo rodeada de controversia desde sus inicios, debido a que él aún tenía pareja cuando ambos comenzaron a coquetear durante su participación en ‘La Granja VIP Perú’. Tras abandonar el reality y poner fin a su romance con Thalía Bentín, el popular ‘Diablito’ y Gabriela lanzaron un podcast, donde confirmaron a inicios de agosto que mantenían una relación sentimental.

Para sorpresa de sus seguidores, Gabriela Herrera y Diego Chávarri anunciaron el fin de su relación. El pasado 10 de octubre, la bailarina publicó un comunicado en sus redes sociales para informar sobre la ruptura y señaló: “ Quiero compartir con ustedes que Diego y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental ”.

“ Ha sido una etapa muy bonita de nuestras vidas, llena de momentos especiales, aprendizajes y recuerdos que siempre guardaremos con cariño. Agradecemos de corazón a todas las personas que nos acompañaron y brindaron su apoyo. Les pedimos respeto y comprensión en este momento, y que nos permitan vivir esta nueva etapa con tranquilidad ”, agregó.

En tanto, Diego Chávarri difundió un mensaje más breve en sus redes sociales, en el que aseguró que fue él quien decidió terminar la relación con la bailarina. Aunque no reveló los motivos de la ruptura, agradeció las muestras de afecto que recibieron durante su romance.

“ He decidido poner fin a mi relación con la Srta. Gabriela Herrera. Los motivos prefiero reservármelos. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos mostraron cariño durante estos meses ”, expresó.