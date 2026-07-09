La industria musical internacional está de luto tras el fallecimiento de Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y el rock. La intérprete murió a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, donde recibía tratamiento desde hacía más de dos meses por una grave afección de salud.

La artista había sido sometida a una cirugía intestinal de emergencia a comienzos de mayo. Debido a la gravedad de su estado, los médicos decidieron inducirle un coma para favorecer su recuperación. Durante varias semanas permaneció en la unidad de cuidados intensivos y, aunque en junio su equipo informó que había salido del coma y mostraba una evolución favorable, continuaba en condición delicada y canceló todos los conciertos previstos para el verano europeo.

Sin embargo, su estado volvió a agravarse en los últimos días. De acuerdo con el comunicado difundido por su familia y su equipo de trabajo, Tyler falleció de forma inesperada a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Sus seres queridos solicitaron respeto y privacidad para afrontar este difícil momento.

Nacida como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Gales, Tyler desarrolló una carrera que trascendió fronteras gracias a su inconfundible voz ronca, convertida en su sello artístico tras una operación de cuerdas vocales realizada en la década de 1970.

Su consagración internacional llegó en 1983 con “Total Eclipse of the Heart”, una balada compuesta por Jim Steinman que encabezó las listas de éxitos en distintos países y se convirtió en una de las canciones más representativas de los años ochenta. También brilló con temas como “Holding Out for a Hero” e “It’s a Heartache”, que la consolidaron como una de las grandes figuras del pop-rock.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria publicó 18 álbumes de estudio, realizó giras por todo el mundo y continuó activa sobre los escenarios hasta este año. En marzo ofreció el que sería su último concierto, sin imaginar que semanas después comenzaría el delicado proceso de salud que acabaría con su vida.