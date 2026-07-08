José María Barraza fue condenado por el Poder Judicial por el delito de agresión física y psicológica, tras el proceso judicial iniciado a raíz de la denuncia presentada en mayo de 2025 por Andrea Muñoz, madre de su hija.

Inicialmente, el juzgado le impuso “un año, diez meses y dos días de pena privativa de la libertad efectiva”. Sin embargo, dicha sanción fue convertida en 94 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución judicial.

Cuando el caso se hizo público, José María Barraza negó las acusaciones en su contra y señaló que el proceso se encontraba en manos de su defensa legal. “El tema de la denuncia por agresión está en manos de la justicia, mi abogado se está encargando”, declaró en aquel momento.

Asimismo, Muñoz aseguró que contaba con elementos para demostrar su versión de los hechos y negó haber incurrido en las conductas que se le atribuían. “Hay pruebas fehacientes de que esa denuncia es totalmente falsa”, manifestó durante sus primeras declaraciones públicas tras conocerse el caso.

Según Trome, además de las jornadas de prestación de servicios a la comunidad, la resolución judicial también estableció para José María Barraza una pena de inhabilitación por el mismo periodo de la condena.

Entre las medidas restrictivas dictadas por el juzgado se encuentra la prohibición de acercarse a Andrea Muñoz con la finalidad de ejercer cualquier tipo de agresión física o psicológica.

El fallo también estableció que José María Barraza deberá pagar S/2.000 por concepto de reparación civil a favor de Andrea Muñoz. Según la resolución judicial, dicho monto será abonado en cuatro cuotas de S/500 mediante depósitos en el Banco de la Nación, de acuerdo con el cronograma fijado.

La sentencia también establece que Barraza deberá acudir a la Oficina de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde será evaluado y derivado a la unidad receptora correspondiente para cumplir con las 94 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.