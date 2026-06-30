Daniel Melingo, cofundador de la banda Los Twist y ex miembro de Los Abuelos de la Nada, falleció este martes a los 68 años en su departamento ubicado en la calle Estomba, en el barrio porteño de Chacarita. El músico fue hallado sin vida por su hijo y atravesaba una enfermedad respiratoria por la que recibía cuidados paliativos en su domicilio.

El fallecimiento de Melingo fue confirmado por su mánager, Olga Castreno, y por Pelo Music, que lamentó su partida con el siguiente mensaje: “ Lamentablemente ha fallecido Melingo, una terrible pérdida de un músico increíble. Su brillante obra atravesó el rock, el tango y la música popular durante más de cuatro décadas. Abrazamos a la familia ”.

En los últimos meses, Melingo se encontraba organizando la celebración por el 30.º aniversario de Tangos Bajos. La presentación oficial del álbum estaba programada para el 21 de septiembre, Día de la Primavera, y reuniría a varios de los músicos invitados que participaron en el proyecto.

Autor de canciones como Hulla Hulla y Cleopatra, Melingo también integró algunas de las formaciones de Charly García y formó parte de la escena de vanguardia española con Lions in Love, una banda de culto que fusionaba elementos del soul y la música electrónica.

En 2026, Melingo recibió una nueva nominación a los Premios Gardel por La Guitarra, canción que grabó con Fito Páez y que compitió en la categoría de Mejor Canción de Tango. Un año antes, también había sido distinguido en estos premios por Pesar, junto a Pity Álvarez.