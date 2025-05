Jefferson Farfán dejó en claro en su podcast “Enfocados” que nada romperá su amistad con Christian Cueva luego del presunto amorío con Melissa Klug, expareja de la “Foquita”.

El exfutbolista dijo que admira y respeta al popular “Aladino”.

“ Te deseamos todo lo mejor porque te mereces llegar lejos por cómo eres como persona, jugador, padre, hijo (...) Te tengo un respeto y admiración. Te tengo un cariño muy especial y nadie, nadie, va romper el cariño que yo te tengo ”, manifestó.

“ Se ve el cambio que estas haciendo por ti, por tu pareja (...) Yo sé que vas a salir adelante ”, añadió Farfán.

Pamela López revela que Christian Cueva le fue infiel con Melissa Klug

Pamela López brindó en exclusiva una entrevista a Magaly Medina, donde le reveló que le encontró mensajes de texto subidos de tono entre Christian Cueva y Melissa Klug.

Cabe mencionar que esta infidelidad sucedió en 2018, cuando Melissa Klug mantenía un compromiso sentimental con el bailarín Ítalo Valcárcel.

“Descubrí conversaciones con ella que en su momento yo le encaré. Yo le encaro a ella porque encontré conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me fue infiel con ella”, expresó Pamela López.

“Yo le escribí (a Melissa Klug), él ya me había confesado. Hablé con ella y me dijo ‘que no tiene la culpa de que su esposo era muy coqueto’”, agregó.