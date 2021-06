Federico Salazar regresó al noticiero “América Noticias: Primera Edición” el pasado miércoles 23 de junio, tras superar el coronavirus que lo mantuvo diez días internado en una clínica local.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el conductor de TV confesó que se siente muy feliz de regresar a trabajar; sin embargo, reconoció que todavía tiene ciertas dificultades, como el cansancio.

“Estoy todavía un poco afónico, pero más que secuelas tengo un par de cosas o variables que hay que cuidar, me están medicando para eso. El cansancio sigue, la recuperación de los pulmones no es rápida”, contó.

Asimismo, el periodista confesó que debido a su condición tuvo que recibir oxígeno. “Estuve con oxígeno casi los diez días que estuve en la clínica, no entubado, pero sí con oxígeno porque había que recuperar los pulmones, que fueron afectados. Mi saturación bajó a 94 y felizmente no se fue más abajo”, reveló.

El conductor del noticiero matinal de América Televisión, regresó luego de superar la batalla del COVID-19. Veronica Linares lo recibió con un emotivo mensaje. (Fuente: América TV)

Por otro lado, Federico Salazar también dijo que recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el pasado viernes. Además, invitó a todos a que sean pacientes y que las personas que estén vacunadas se sigan cuidando.

“Sí, el viernes me vacuné. Mi segunda dosis me toca a principios de julio. La recuperación es lenta y hay que tener paciencia, mi mensaje para todos es que así estén vacunados hay que cuidarse mucho, yo me cuidé bastante e igual me contagié”, precisó.

