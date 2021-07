Después de varios meses alejado de las pantallas por la pandemia, Rodolfo Carrión, más conocido como ‘Felpudini’, sorprendió al regresar a la televisión para poner su cuota de humor en el programa “El Reventonazo de la Chola”, que se transmitirá este sábado 2 de julio a las 7 de la noche.

En dicho espacio, el recordado cómico recibió un emotivo homenaje por su trayectoria artística y el Día del Maestro a tal punto que llegó a emocionarse.

Incluso, el humorista participó en la secuencia de ‘La Escuelita’ en donde fue el profesor estrictos con los alumnos, pero para poner la chispa se puso a bailar.

“Estoy muy agradecido por el caluroso recibimiento que me dieron. La pasé espectacular con todos. Julio Zevallos (productor) y la ‘Chola Chabuca’ siempre se han portado bien conmigo. Me han tratado muy bien, con mucha dignidad y eso se valora”, comentó el cómico.

También señaló que es la primera vez que acude al set de “El Reventonazo de la Chola” debido a que antes pertenecía al programa que lidera Jorge Benavides.

“Todos somos compañeros de arte y solo son circunstancias que uno está en diferente canal, pero todos estamos para apoyarnos”, mencionó y hasta se animó a mencionar que no tendría inconvenientes de trabajar con la ‘Chola Chabuca’.

“Yo extraño la comicidad, siempre estoy dispuesto a regresar. Por la pandemia no podía estar, pero ya tengo mis dos vacunas contra el COVID-19. Yo he pasado por todos los canales, así que no tendría inconvenientes de trabajar con ella”, puntualizó.

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO

VIDEO RECOMENDADO

Conductores de EEG celebran el triunfo de Perú ante Paraguay

Conductores de EEG celebran el triunfo de Perú ante Paraguay