Dicen que de lo único que hay que arrepentirse es de lo que no hicimos, de esas oportunidades que se presentan en la vida y dejamos pasar. Por eso, Fernando Díaz celebra sus dos años en Latina al frente de “Arriba mi gente” con la certeza de haber tomado la decisión correcta; desarrollar una nueva faceta televisiva en una casa que lo recibió con los brazos abiertos. “Siempre analizo el escenario y puedo decir, sí, valió la pena la decisión, fue chévere, porque me ha permitido hacer cosas que yo no había hecho antes. Sobre todo explorar con intensidad un formato y un contenido distinto”, dice el periodista que está nominado al premio Luces como mejor conductor de televisión.

No vas a negar que siempre hay algo de temor ante lo nuevo. El miedo, el riesgo, el qué dirán, lo que van a pensar los colegas, pasan muchas cosas por tu cabeza, pero decidí no tomarlo en cuenta. Periodísticamente ya había hecho muchas cosas, y no tenía que demostrarle a alguien si había hecho bien o mal mi chamba, sino era más bien construir un nuevo perfil, una nueva faceta, aprender sobre todo de lo que es una nueva manera de comunicar. Finalmente uno nunca deja de ser periodista, sigue siendo periodista.

La competencia es fuerte y a veces para enfrentarla te lleva a los excesos.

Nosotros sabemos que la competencia en nuestro horario existe, el programa que enfrentamos está en un canal grande como América, y además tiene un montón de contenido mucho más digerible, o quizás que le jala mucho más los ojos a la gente que a esa hora está en casa. Ellos tocan más temas de los personajes del espectáculo, tocan el chismecillo, el escándalo, el rebote, que hay en Magaly Teve, o sea, se nutren de eso, nosotros no lo tocamos nunca.

¿Consideras que los temas de farándula no suman? No digo que sea un problema, pero nosotros somos conscientes que hacemos un programa diferente, que hacemos contenido distinto, tenemos también una dinámica diferente. A la gente le divierte quizás la dinámica de un equipo donde se trolean mutuamente, se ponen chapas, no sé, tienen esa dinámica. Nosotros no.

Nunca te vamos a escuchar poniéndole apodos a tus compañeros.

Jamás, nunca, porque estaría yendo en contra de lo que pienso, de lo que creo, de mis principios, no estoy dispuesto a tumbarlos.

Ahora los más grandes excesos se escuchan en muchos programas que están en redes, es hora de marcar la diferencia con los verdaderos comunicadores. Ellos están sufriendo ese vértigo de hablar sin filtro, dicen cosas sin saber a quiénes se dirigen, sin medir sus palabras, están poniendo por encima el insulto, ese lenguaje que es de hecho masivo, que a la gente le gusta pero que en el fondo no te dice nada. No te está sumando a nada ni a la toma de decisiones, ni a construir el civismo.

No se vislumbra un buen futuro. Yo creo que así como la televisión se reguló en su momento, acuérdate de cómo era la tele antes, programas cómicos, programas de humor, y todo lo que se hacía. A los comunicadores nos han enseñado a autorregularnos y saber muy bien los parámetros y que todo tiene un límite. Creo que a ellos también les va a llegar eso en algún momento.

¿Extrañas tu oficio de reportero?. A veces lo extraño, porque igual sigo consumiendo noticias, veo los programas dominicales y digo, qué buena nota, me pongo a pensar si está bien contada, que si le falta algo, si está bien la estructura.

¿Te ves de vuelta? Lo añoro, pero también quizás ya no jalaría ese training tan fuerte que fue trabajar para un dominical y además el noticiero, fue una época muy dura en la que hacía las dos cosas y que las cumplí. Quizás me veo yo mismo eligiendo mis temas sin ponerme a pensar qué es lo que más vende.

Ahora estás nominado al Luces como mejor conductor, ¿te sorprende?

Están también Bruno Pinasco, Jaime Mandros, “Choca”, José Peláez, María Pía Copello y Gonzalo Torres, imagínate, estoy con gente que tiene bastante tiempo en la televisión haciendo conducción. ‘Arriba mi gente’ todavía me sigue dando desafíos, me gusta el formato, ese mix de la noticia con el magacín, siento que tengo aún muchas cosas por hacer y aprender.