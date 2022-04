Fiorella Cayo señaló que ella y sus hermanas no tienen mala suerte en el aspecto sentimental tras contar que su matrimonio con Miguel Labarthe había llegado a su fin.

“No, yo no creo que es mala suerte, yo creo que lo damos todo, pero somos muy fieles a lo que realmente queremos y a nuestra esencia y cuando algo no se alinea mucho, gracias a Dios no tenemos que seguir un camino por las razones equivocadas”, dijo la actriz en declaraciones para ‘Amor y Fuego’.

Fiorella Cayo se presentó en la alfombra roja de la cinta “No me digas solterona 2″ y la prensa la cuestionó respecto a los motivos por los que terminó su matrimonio con Miguel Labarthe, solo dos años después de haberse dado el sí.

La reconocida actriz reconoció públicamente que ella y Miguel Labarthe no estaban “alienados en los mismos valores”.

“Estamos separados lamentablemente, da pena porque siempre compartí que estábamos felizmente casados, porque lo estuvimos, creo que fui muy feliz. Hubo una divergencia de valores, de integridad de valores”, explicó ante las cámaras de “América Hoy”.

La mayor de las hermanas Cayo manifestó que le deseaba lo mejor a su exesposo, pues lo considera una gran persona.

“Fui criada por un hombre muy íntegro, uno puede perdonar algunas cosas con ánimo de no ver las cosas tan blancas o negras, para tratar de trabajar en equipo y mejorar, pero finalmente hay cosas que van en contra de tu esencia debes decir: ‘hasta aquí nomás’. Le deseo todo lo mejor, es una gran persona, pero lamentablemente no estábamos alineados en los mismos valores”, puntualizó.

“Hay personas que duran muchos años en unos matrimonios porque de repente no tienen otra salida, nosotros si la tenemos”, acotó.

