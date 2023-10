Fiorella Cayo, una de las nuevas integrantes de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, declaró para Diario Correo sobre las críticas que ha recibido Érika Villalobos y Aldo Miyashiro por protagonizar la novela ‘Perdóname’ tras la infidelidad del conductor de TV con Fiorella Retiz.

“Es una gran confusión de mucha gente que ha creído que la serie ‘Perdóname’ era un remake de su vida real y no es así. ‘Perdóname’ es guión distinto, de ficción, de personajes que no tienen nada que ver con su vida real. Ha habido una falta de respeto de la gente que juzga y critica las decisiones de otros seres humanos. Tenemos que aprender como peruanos a respetarnos más, la manera de pensar de cada uno ”, manifestó Fiorella.

Asimismo, la actriz mostró su respaldo a Érika y Aldo, ya que a pesar de su ruptura sentimental, van a seguir siendo una familia por sus dos hijos.

“ Me parece viable y totalmente positivo que Érika y Aldo decidan trabajar juntos como actores que son y además junto a sus hijos, me parece una oportunidad hermosa. Los dos tienen claro que a pesar de su separación, pueden ser una gran familia toda la vida si trabajan como un equipo para sus hijos. Yo hice eso con el papá de mis hijos, siempre vamos a hacer una familia que nada ni nadie podrá separar a pesar que no somos una pareja. No podemos juzgar la vida y decisiones de los demás nunca”, añadió.

Te puede interesar