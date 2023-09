Fiorella Retiz reconoció en una entrevista que no le guarda rencor a Magaly Medina, por difundir su ampay con Aldo Miyashiro. Además, reveló que el matrimonio del Chino ya “estaba destruido”.

“Mira, no creo que haya destruido algo que ya estaba destruido, por eso te digo que en las redes sociales es fácil ser juez, pero no me siento identificada con eso porque sé la verdad”, expresó Fiorella Retiz para Trome.

Luego continuó con: “más allá de todo lo negativo y lo feo, yo no tengo ningún problema con Magaly Medina, realmente, a veces digo, hasta le agradezco, o sea, quizás pudo haber terminado peor. El destino es así, a veces es cruel y duro, pero te enseña”,

Fiorella Retiz opina sobre la nueva felicidad de Érika Villalobos

En una parte de la entrevista, Retiz comenta que se siente “menos culpable” de lo sucedido con Aldo Miyashiro, pues ahora ve a Érika Villalobos, feliz con una nueva persona.

“Todos merecen ser felices y ella es feliz ahora, hasta me siento menos culpable, me quita un peso de encima verla así y me emociono porque si yo tengo la ilusión de tener una familia real, bonita y ahora ella la puede conseguir, me parece lindo”, contó.