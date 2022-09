En programa Amor y Fuego mostró imágenes de una entrevista que tuvo Fiorella Retiz: en un podcast en redes sociales, donde afirma que siempre ha buscado personas mayores para entablar relaciones sentimentales.

Recordemos que Fiorella Retiz se volvió tendencia tras ser expuesta por Magaly Medina besándose con Aldo Miyashiro, quien mantenía una relación de muchos años con la actriz Erika Villalobos.

“He buscado personas mayores porque me entienden. Toda mi vida he estado con personas mayores, no te hablo de mayores de cinco años, sino de 20 años”, expresó la modelo.

