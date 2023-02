Fiorella Retiz fue captada el año pasado por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, besándose con Aldo Miyashiro y esto generó polémica en la farándula debido a la aparante ‘sólida’ relación del conductor de ‘La Banda del Chino’ con Érika Villalobos. Sin embargo, la periodisra contó el lado de su historia y manifestó que se vio afectada en el aspecto laboral.

En una entrevista con Giancarlo el ‘Flaco’ Granda, Fiorella reveló que estaba muy preocupada por su trabajo tras el ampay con Aldo Miyashiro, pues tenía un niño del que tenía que hacerse a cargo. “ Se me cerraron bastantes (puertas) y me preocupó porque tenía un niño que mantener. Me pareció un poco injusto porque laboralmente siempre he sido impecable ”, expresó.

Por otro lado, dijo que a pesar de los tiempos difíciles que pasó, sostuvo que ahora le ‘llueven’ pretendientes. “No sé la manía de la gente por escribirme (por redes sociales) y ofrecerme plata para que sea su novia”, manifestó.

