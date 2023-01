La actriz Fiorella Rodríguez reveló detalles sobre su relación con el modelo Iván Micol, a quien le lleva más de veinte años de edad.

Cabe señalar que la exconductora de “América Espectáculos”, de cuarenta y siete años, y el joven español, mantienen una relación desde el 2022. Además, confesaron haberse conocido a través de Instagram.

Tras meses de relación, la ex presentadora de televisión señaló que Micol ya le habría propuesto contraer nupcias. “Ya me dijo que se quiere casar conmigo. Yo me caso, normal”, expresó.

Asimismo, Rodríguez se mostró emocionada por ese importante paso en su noviazgo e indicó que le gustaría unirse en matrimonio en Murcia, ciudad natal del modelo.

Fiorella Rodríguez sobre su relación con modelo Iván Micol: “Paz, complicidad y risas”

Tras varios días de especulaciones, la expresentadora de televisión Fiorella Rodríguez confirmó su relación con el joven modelo español Iván Micol. La noticia la dio a conocer mediante una publicación en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de América Espectáculos publicó tres fotografías románticas en las que que se luce junto a su nueva pareja. Por si fuera poco, escribió un sentido mensaje en su post.

“Paz, complicidad y risas”, fue el breve, pero significativo mensaje que escribió Rodríguez. Por su parte, Iván Micol no se quedó atrás y compartió la misma publicación acompañada del texto: “Mi cielo 27″.