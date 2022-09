El modelo español Iván Mikol relató como conoció a su pareja, la actriz Fiorella Rodríguez, a través de las redes sociales. En el programa “Magaly Tv La Firme”, el joven compartió cual fue su impresión al saber la edad de su novia.

Cabe mencionar que Rodríguez es veinte años mayor que su novio y se conocieron a través de las redes sociales cuando ella aún tenía pareja, sin embargo, se contactarían tiempo después cuando la actriz estaba soltera.

La presentadora de espectáculos Magaly Medina le preguntó a Mikol si averiguó el perfil de su ahora novia cuando la encontró en Instagram. “Cuando me dijo su edad y no me lo creí, sí me metí a Google”, indicó el español.

Según el modelo, él pensaba que Rodríguez tenía entre treinta y siete o treinta y ocho años. “Cuando me dijo que no, que tenía diez (años) más, dije: ¿ay no puede ser’. Me metí a Google y efectivamente”, relató.

Fiorella Rodríguez confirma su relación con modelo Iván Micol: “Paz, complicidad y risas”

Tras varios días de especulaciones, la expresentadora de televisión Fiorella Rodríguez confirmó su relación con el joven modelo español Iván Micol. La noticia la dio a conocer mediante una publicación en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de América Espectáculos publicó tres fotografías románticas en las que que se luce junto a su nueva pareja. Por si fuera poco, escribió un sentido mensaje en su post.

“Paz, complicidad y risas”, fue el breve, pero significativo mensaje que escribió Rodríguez. Por su parte, Iván Micol no se quedó atrás y compartió la misma publicación acompañada del texto: “Mi cielo 27″.