El barbero Valery Burga rompió su silencio y decidió contar por qué terminó su matrimonio con Evelyn Vela. El empresario había evitado declarar sobre su exrelación desde el anuncio de su separación en el mes de agosto.

En comunicación con el programa “Amor y Fuego”, el empresario aseguró que él fue quien dio fin a la relación hace aproximadamente tres meses. “Yo he terminado con ella, yo le dije a la señora que nuestra relación no se podía más. ¿Por qué no se podía más? Porque a mí se me acabó el amor”, expresó.

Además, Burga reveló que la razón de por qué no venía a Perú para encontrarse con Vela era porque no quería verla. “No me da la gana de ir porque no quiero ir a verla. Yo puedo ir donde me de la gana ir”, mencionó.

Asimismo, el barbero confesó arrepentirse de haberse casado con la amiga de Melissa Klug. “Me casé muy rápido, no me di el chance de conocer bien a la persona con quien me estaba casando y pensé que las personas cambian”, puntualizó.

“Valery y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por distintos caminos. Esta situación se da de común acuerdo y en términos amistosos. Motivo por el cual, decidimos tomar caminos separados desde el 30 de junio del presente año. Creemos que no podemos crecer como pareja en esta fase de nuestras vidas”, se lee en el comunicado que Vela publicó este último 24 de agosto.

Según reportó el espacio televisivo, Burga, quien se encuentra en Miami (Estados Unidos), publicó hace unos días un sugerente video junto a una mujer conocida como Celia Rodríguez, quien también se desempeña como bailarina.

La conductora Magaly Medina se dirigió a Vela y le recordó que su esposo ya había aparecido, anteriormente, en sospechosas circunstancias con otras mujeres.