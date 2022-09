La empresaria Evelyn Vela reveló haber confiado plenamente en su aún esposo Valery Burga a pesar de los rumores de infidelidad. En el programa “Magaly Tv La Firme”, la popular “Reina del Sur” relató detalles sobre el fin de su matrimonio.

En la entrevista, la amiga de Melissa Klug aseguró no arrepentirse de su corto matrimonio con el barbero. “Yo era muy feliz (...) uno no se puede arrepentir de las cosas que hace, la he pasado bonito, en su momento hubo mucho amor”, expresó.

La presentadora de espectáculos Magaly Medina le cuestionó que tanta confianza le tenía a Burga para continuar con su relación a pesar de los “ampays”. Al respecto, Vela confesó haber “puesto las manos al fuego por él”.

“En su momento se portó bien, Magaly, no puedo ser mala y decir que no se portó a la altura. Me deja sorprendida ahora, es otra persona, recién creo que he llegado a conocerlo”, agregó la empresaria en otro momento.

Evelyn Vela sobre ver a Valery Burga con bailarina en Miami: “Estoy dolida”

Evelyn Vela se presentó en la reciente edición del programa “América Hoy” y se refirió a las comprometedoras imágenes de su aún esposo Valery Burga con una bailarina española en las playas de Miami, Estados Unidos.

Vela indicó que no ha conversado sobre esas imágenes con su aún esposo, pero que sí le afectaron a ella y a sus hijos.

“De ese tema aún no he hablado con él. No me ha aclarado absolutamente nada, ni me va a aclarar porque ni me interesa. Lo que yo sé es que él está solo hasta el día de hoy”, dijo.

Además, Evelyn no descartó la posibilidad de volver con el barbero: “Yo he puesto las manos al fuego por él hasta el día 30 de junio. Más adelante no te puedo decir. Ahora no puedo decir nada (sobre volver Valery Burga) porque no sé qué nos tiene preparado Dios en el camino y no sé que pasará”.