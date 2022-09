Hace unos días, Magaly Medina tuvo fuertes críticas contra la nueva cuenta de OnlyFans de Olenka Zimmermann. Ahora, en una entrevista, la exconductora de “Al Sexto Día” insultó a la popular Urraca.

“En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’, que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales, obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad”, expresó para Infobae.

Luego continuó con: “el que quiere celeste que le cueste, y para eso hay que pagar más que la suscripción, no seas tacaña, pues, Magaly. Un saludo al editor de su programa que me sacó regia. Me han caído más suscriptores después de su nota”.

MAGALY MEDINA LE RESPONDE

Magaly Medina calificó de vulgar y mentirosa a Olenka Zimmermann, luego que la conductora la llamara estúpida en una entrevista.

“Qué se puede esperar de una mujer vulgar como ella. Habría que preguntarle qué está fumando que la pone agresiva y es una pregunta porque su agresividad debe tener alguna justificación” , expresó para Trome.

