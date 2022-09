Durante el programa de Panamericana, Karla Tarazona reveló detalles de la conciliación a la que llegó con su expareja y aclaró que Fernández no le dará dinero para los estudios escolares de sus tres hijos.

“El gasto de mis hijos siempre han sido asumidos por mí, en el caso de los mayores, y en el caso de Valentino, el 50% con su papá. Él (Rafael) no tiene ninguna obligación con mis hijos, nosotros no hemos tenido hijos en común. Lo único que se quedó fue la camioneta que ya pasó a mi nombre. Lo demás no tiene absolutamente nada que ver en el compromiso que nosotros hayamos tenido”, precisó Tarazona.

Cabe mencionar que Karla agradeció a sus compañeros de trabajo y a la producción de su programa por el apoyo que le han brindado durante estos difíciles momentos. Además, expresó que ya no hay marcha atrás con su separación.

" Lo que yo quería era terminar en paz, las cosas no funcionaron, la decisión no tiene marcha atrás. (…) pero se tenían que decir muchas cosas para poder cerrar esta etapa y seguir con mi vida”





TE PUEDE INTERESAR

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE